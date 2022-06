Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'agite en coulisses pour le transfert de Paul Pogba !

Publié le 5 juin 2022 à 11h00 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba va faire ses valises et changer de club cet été. Alertés par la situation de la Pioche, le PSG et la Juventus seraient à la lutte pour boucler un coup XXL à 0€. Et pour battre la concurrence parisienne, la Vieille Dame aurait prévu de lancer de nouveaux contacts avec le clan Pogba.

Formé à Manchester United, Paul Pogba a migré vers l'Italie, du côté de la Juventus, pour s'aguerrir et exploser sur la scène européenne. Et son choix a été plus que judicieux, puisque la Pioche s'est totalement révélée à Turin. A tel point que Manchester United est allé jusqu'à débourser 105M€ environ pour rapatrier Paul Pogba quatre ans après son départ, soit lors du mercato estival 2016. Après six saisons en dents de scie chez les Red Devils , le champion du monde français va s'envoler vers de nouveaux horizons le mois prochain. Sous contrat jusqu'au 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba ne prolongera pas son séjour à Old Trafford. Ainsi, la Pioche est déjà assurée de changer de club cet été. Mais quelle sera sa prochaine destination ? Alarmés par la situation de Paul Pogba, le PSG et la Juventus seraient à l'affût pour boucler un coup XXL à 0€ à la fin de son bail. Et malheureusement pour le club de la capitale, la Vieille Dame ne ménagerait pas ses efforts pour rafler la mise sur ce dossier. D'ailleurs, le club emmené par Massimiliano Allegri aurait prévu de mettre un nouveau coup de boost pour se rapprocher encore un peu plus de la signature de Paul Pogba.

Juventus have scheduled new direct contacts soon for Paul Pogba. Negotiations ongoing to discuss details of the contract, after long-term deal proposal worth €8m per season net as guaranteed salary plus add-ons 🇫🇷 #transfers Real Madrid are focused on Tchouaméni, not on Pogba. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2022

La Juventus relance les hostilités pour Paul Pogba