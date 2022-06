Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aurélien Tchouaméni se rapproche... du Real Madrid !

Publié le 5 juin 2022 à 10h15 par Pierrick Levallet

Pour son entrejeu, le PSG souhaiterait recruter trois milieux de terrain et ciblerait notamment Aurélien Tchouaméni. Cependant, l’international tricolore serait également ciblé par le Real Madrid. Après l’échec Kylian Mbappé, le club madrilène ne compterait pas se faire devancer une deuxième fois par le PSG et s’activerait très sérieusement pour boucler le transfert du joueur de 22 ans.

Pour ce mercato estival, le PSG aurait déjà identifié les postes à renforcer en priorité. Dans cette optique, le club de la capitale serait à la recherche de trois nouveaux milieux de terrain avec des profils différents pour accompagner Marco Verratti. La direction parisienne se serait donc mise au travail très rapidement et Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Aurélien Tchouaméni. Toutefois, la concurrence est plutôt rude pour le joueur de l’AS Monaco puisque le Real Madrid et Liverpool s’intéresseraient également à lui. D’ailleurs, le club présidé par Florentino Pérez ne serait plus très loin de boucler le transfert du joueur de 22 ans.

Las conversaciones de hoy entre Madrid y Mónaco no acabaron en un acuerdo definitivo por Tchouaméni, pero las partes se acercaron: NO están lejos. Los clubes seguirán negociando en las próximas horas. La cifra sobre la que están trabajando es siempre la de 80mln€. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 4, 2022

Les positions du Real Madrid et de Monaco se sont rapprochées pour Tchouaméni

D’après les informations de Matteo Moretto, les discussions de ce samedi entre le Real Madrid et l’AS Monaco n’auraient pas débouché sur un accord total pour le transfert d’Aurélien Tchouaméni. Cependant, les positions se seraient rapprochées et ne seraient désormais plus vraiment éloignées. Les deux clubs devraient continuer de négocier dans les prochaines heures toujours autour d’un montant de 80M€. Le Real Madrid serait en train, tout doucement, de remporter sa bataille pour Aurélien Tchouaméni malgré la présence du PSG et de Liverpool sur le dossier.