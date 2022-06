Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’arrivée de Mohamed Salah déjà planifiée par le Barça ?

Publié le 5 juin 2022 à 9h15 par La rédaction

Désireux de renforcer une bonne partie de son effectif, le FC Barcelone devrait se montrer très actif lors du mercato estival, et regarde même plus loin. Lié à Liverpool jusqu’en juin 2023, Mohamed Salah pourrait rejoindre le Barça à l’issue de son contrat. En effet, celui-ci n’a pas encore prolongé, et les Catalans lui auraient fait une promesse.

Le FC Barcelone compte bien frapper fort afin de retrouver les sommets. En effet, Joan Laporta veut offrir un effectif de grande qualité à Xavi, et cible plusieurs joueurs de classe mondiale. Le Barça s’intéresse notamment à Robert Lewandowski, Ruben Neves ou encore Raphinha, mais pas seulement. Les Catalans pourraient effectivement tenter un gros coup avec Mohamed Salah. Auteur d’une nouvelle saison de très haut niveau avec Liverpool, l’international égyptien a inscrit 31 buts et délivré 16 passes décisives en 51 rencontres, et serait un renfort de taille pour les Blaugrana . L’ailier aurait même reçu une garantie de la part de Barcelone.

Salah aurait une promesse du Barça pour 2023