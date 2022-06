Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Batlles se fait déjà interpeller pour un premier renfort !

Publié le 5 juin 2022 à 3h00 par Thibault Morlain

C’est désormais officiel, Laurent Batlles est le nouvel entraîneur de l’ASSE. La question est maintenant de savoir quels seront les hommes qui l’accompagneront que ce soit dans son effectif ou bien dans son staff. Et pour entourer Batlles sur le banc de touche, Jérémy Clément vient de poser ses candidature, lui qui pourrait ainsi faire son grand retour à l’ASSE après y avoir joué.

Après la relégation en Ligue 2, l’heure est donc à la reconstruction pour l’ASSE. Comme prévu, Pascal Dupraz n’a pas été conservé comme entraîneur et pour le remplacer, les Verts ont décidé de faire confiance à un ancien de la maison, Laurent Batlles. Ce dernier a paraphé un contrat jusqu’en 2024. Mais qui seront ses adjoints ? Jérémy Clément, lui aussi ancien joueur de l’ASSE est candidat.

Mercato - Officiel : L’ASSE tient enfin son nouvel entraîneur ! https://t.co/WknfPOicWP pic.twitter.com/ah6GfsCjN9 — le10sport (@le10sport) June 3, 2022

« En tant qu’ancien joueur, j’aimerais pouvoir aider »