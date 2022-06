Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barça... Les hostilités sont lancées dans le dossier Nkunku !

Publié le 4 juin 2022 à 16h45 par Dan Marciano

Pour remplacer Angel Di Maria, le PSG penserait à rapatrier Christopher Nkunku, performant depuis le début de la saison au RB Leipzig. Mais l'international français aurait tapé dans l'œil de plusieurs dirigeants. Le FC Barcelone, mais surtout le Milan AC voudraient mettre des bâtons dans les roues de Luis Campos, chargé du recrutement.

En fin de contrat, Angel Di Maria a vu son aventure parisienne prendre fin. Non conservé par le PSG, l'international argentin pourrait être remplacé par un ancien de la maison. Formé dans la capitale et aujourd'hui au RB Leipzig, Christopher Nkunku serait ciblé par la nouvelle direction parisienne. Questionné sur l'intérêt de son club formateur, l'ailier n'a d'ailleurs pas fermé la porte à un retour, bien au contraire. « Paris, je l’ai toujours dit, c’est ma maison, mon club de cœur. Je ne ferme aucune porte. Tout est possible dans le football » avait annoncé Nkunku en conférence de presse.

Le Milan AC et le Barça veulent rendre la vie difficile au PSG