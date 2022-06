Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos prépare une grosse opération avec Jorge Mendes !

Publié le 4 juin 2022 à 13h30 par Thibault Morlain

Si rien n’est encore officiel, Luis Campos aurait signé avec le PSG, devenant ainsi conseiller sportif. Le voilà en charge des arrivées au sein du club de la capitale et cela vaut notamment pour celle du prochain entraîneur à la place de Mauricio Pochettino. Si l’option Christophe Galtier fait de plus en plus parler, en coulisses, Luis Campos aurait visiblement bougé certains pions avec Jorge Mendes.

Qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? D’ici peu, le club de la capitale devrait officialiser le départ de Mauricio Pochettino. Malgré un contrat allant jusqu’en 2023, l’Argentin va être remercié et pour Luis Campos, nouveau conseiller sportif du PSG, la mission sera donc de trouver l’homme qui sera en charge de mener l’équipe parisienne. Ces dernières semaines, de nombreux noms ont circulé, à l’instar de Zinedine Zidane, qu’il faudrait désormais oublier, Thiago Motta, qui se rapproche d'un départ de La Spezia, ou encore Ruben Amorim, qui a convaincu les observateurs sur le banc du Sporting Portugal. Mais la recherche de ce nouvel entraîneur commencerait à se préciser. Ce samedi, L’Equipe a ainsi donné de nouveaux éléments sur ce feuilleton au PSG. Ainsi, différents noms seraient cochés, dont celui de Christophe Galtier. Ce dernier, entraîneur de l’OGC Nice, aurait d’ailleurs déjà discuté avec Luis Campos, dont il est très proche depuis leur collaboration au LOSC. Attention toutefois à Sergio Conceiçao, pour qui cela avancerait également en coulisses…

Mercato - PSG : Campos, contacts… La réponse du clan Galtier ! https://t.co/3yDZD5MUkO pic.twitter.com/t45WImI7gp — le10sport (@le10sport) June 4, 2022

Les contacts se multiplient !