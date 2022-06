Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar joue son va-tout pour Zidane !

Publié le 3 juin 2022 à 23h45 par Axel Cornic

Actuellement sans club, Zinedine Zidane reste la grande priorité du Paris Saint-Germain pour remplacer Mauricio Pochettino. L’ancien du Real Madrid ne semble toutefois pas convaincu et attendrait notamment qu’une place se libère à la tête de l’équipe de France.

Qui sera le prochain entraineur du Paris Saint-Germain ? Comme nous vous l’expliquons depuis l’automne dernier, Mauricio Pochettino ne convainc pas et pourrait donc être débarquer un an avant la fin de son contrat. Luis Campos, le nouveau patron du sportif au PSG, aurait proposé plusieurs pistes avec Ruben Amorim ou encore Thiago Motta. Les propriétaires parisiens ont toutefois une idée arrêtée concernant le nouvel entraineur du PSG, puisque selon nos informations ils n’ont d’yeux que pour Zinedine Zidane, qui de son côté n’est pourtant pas vraiment décidé à prendre les rênes de l’équipe.

Si Zidane ne vient pas, le PSG gardera Pochettino