Mercato - PSG : Le transfert d'un défenseur du club prend forme !

Publié le 3 juin 2022 à 20h15 par La rédaction

Très peu utilisé par Mauricio Pochettino cette saison, Thilo Kehrer, qui vient de changer d’agent, penserait désormais à quitter le PSG. Plusieurs équipes sont intéressées et certaines seraient déjà venues aux renseignements. L’international allemand cherche un challenge où il pourra être titulaire en vue de la prochaine Coupe du Monde.

Si beaucoup de changements sont prévus en interne et que le PSG espère recruter massivement, cela bougera aussi dans le sens des départs. Le club de la capitale a besoin de dégraisser son effectif et Thilo Kehrer pourrait être l’une des victimes de ces changements. Par ailleurs, l’international allemand vient de changer d’agent, un paramètre qui pourrait changer la donne pour son avenir…

L'intervention parfaite de Thilo Kehrer ! 👊#Skill | #SCOPSG pic.twitter.com/tCPyGISTkG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 21, 2022

Thilo Kehrer pense à quitter le PSG