Dembélé, Vente OM, Pogba... Toutes les infos mercato du 3 juin

Publié le 3 juin 2022 à 18h00 par Arthur Montagne mis à jour le 3 juin 2022 à 18h04

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes en juin, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations mercato.

Mercato - PSG : Barcelone a pris une décision fracassante pour Dembélé !

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembélé n'a toujours pas réglé son avenir. Et visiblement, le FC Barcelone aurait fini par lâcher l'affaire. Selon les informations d' El Chiringuito , l'international français n'entrerait plus dans les plans du Barça qui aurait décidé de renoncer à la prolongation de son ailier. Une aubaine pour le PSG ?



Mercato - OM : Vente, Arabie Saoudite... Le clan McCourt s'agace et contre-attaque !

Après les informations divulguées par Romain Molina concernant la vente de l'OM, l'entourage de Frank McCourt est monté au créneau. Pour La Provence , les proches du Bostonien ont formellement démenti, assurant que tout ceci est « totalement faux ». Mais surtout, le clan McCourt voudrait attaquer en justice toutes les personnes à l'origine de ces rumeurs. Le feuilleton est relancé !



Mercato - OM : Longoria a activé une nouvelle piste offensive en Ligue 1 !

Cet été, l'Olympique de Marseille cherchera notamment à se renforcer dans le secteur offensif compte tenu du fait que l'avenir d'Arkadiusz Milik et de Bamba Dieng reste incertain. Dans cette optique, Fabrizio Romano révèle que l'OM s'intéresse à Stephy Mavididi dont le contrat à Montpellier court jusqu'en juin 2024. Un joueur qui s'ajoute à la longue liste des pistes de Pablo Longoria.



Mercato - OM : Quel joueur va remplacer Boubacar Kamara ?

Malgré la qualification de l'OM pour la Ligue des champions, Boubacar Kamara a décidé de quitter son club formateur afin de s'engager avec Aston Villa en Premier League. Par conséquent, Pablo Longoria cherche son successeur et aurait dressé une liste de quatre noms selon La Provence : Danilo (Palmeiras), Jordan Veretout (AS Roma), Etienne Capoue (Villarreal) et Seko Fofana (RC Lens).



Mercato - Barcelone : L'annonce fracassante du Barça sur le transfert de Lewandowski !

Désireux d'injecter du sang neuf dans son secteur offensif, le FC Barcelone a fait de Robert Lewandowski sa priorité pour le mercato estival. De son côté, le Polonais souhaite quitter le Bayern Munich pour évoluer chez les Blaugrana, mais l'écurie bavaroise ne compte pas laisser partir son joueur. Un obstacle de taille qui n'est pas le seul pour le Barça, toujours en proie à des problèmes financiers. « Pour l'instant, il n'est pas possible de le faire signer, compte tenu du règlement de LaLiga. Mais si nous arrivons à encaisser l'équivalent du triple de son salaire, plus l'amortissement, ce serait possible », a expliqué Eduard Romeu, le vice-président économique du FC Barcelone.



Mercato - LOSC : L’étau se resserre autour d’Olivier Létang !

Il y a quelques jours, le10sport.com vous confirmait que l'avenir d'Olivier Létang était incertain au LOSC, une tendance confirmée ce vendredi par Foot Mercato . Les décisions sur le mercato du président n'ont pas fait l’unanimité en interne, au même titre que son échauffourée avec Christophe Galtier l’année dernière et ou encore sa volonté de relancer Hatem Ben Arfa, qui a finalement échoué à Lille. Aujourd’hui, le président du LOSC serait ainsi sur la sellette.



Mercato - OM : Longoria tente de boucler deux départs importants !

Si l'OM veut se renforcer cet été, des départs sont également à prévoir dans la cité phocéenne, et Pablo Longoria aurait déjà identifié deux joueurs. Selon Foot Mercato , les dirigeants tenteraient en effet de trouver une porte de sortie pour Pol Lirola et Sead Kolasinac, qui ne se sont pas illustrés cette saison.



Mercato : PSG, Real Madrid... Une date est fixée pour le transfert de Tchouaméni !