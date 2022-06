Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone a pris une décision fracassante pour Ousmane Dembélé !

Publié le 3 juin 2022 à 8h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alerté le PSG, qui verrait d'un très bon oeil l'idée de le recruter librement et gratuitement cet été. Et heureusement pour le club de la capitale, le Barça aurait d'ores et déjà tiré un trait sur son numéro 7. En effet, Xavi ne compterait pas faire de nouvelle offre pour conserver Ousmane Dembélé.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a multiplié les coups XXL à 0€. En effet, Leonardo a profité des situations contractuelles de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement. Alors qu'Ousmane Dembélé est engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, le PSG aimerait réitérer cet exploit avec lui cet été. Et à en croire la presse espagnole, le club de la capitale aurait la voie totalement libre sur ce dossier aujourd'hui.

Le Barça a fait une croix sur Ousmane Dembélé