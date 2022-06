Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ouvre grand la porte à Tchouaméni !

Publié le 3 juin 2022 à 3h00 par Thomas Bourseau

À la fois dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a été incité par son compatriote français Eduardo Camavinga à rejeter l’offre du Paris Saint-Germain afin de rejoindre les Merengue avant la clôture du mercato estival de 2022. La balle est dans le camp de Tchouaméni.

Alors que Luis Campos est pressenti pour remplacer Leonardo à la tête de la direction sportive du PSG, le dirigeant portugais semblerait être sur la même longueur d’onde que son prédécesseur au sujet du dossier Aurélien Tchouaméni. Néanmoins, le PSG accuserait un certain retard sur le Real Madrid. D’une part en raison de la volonté de l’international français de rejoindre le champion d’Europe et d’une autre puisque le Real Madrid se serait rapproché des demandes financières de l’AS Monaco pour l’indemnité du transfert, à savoir 100M€, bonus compris. Et Eduardo Camavinga, milieu de terrain du Real Madrid, a incité Tchouaméni à snober le PSG.

Camavinga avoue avoir «parlé» avec Tchouaméni d’un transfert au Real Madrid !