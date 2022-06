Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid pourrait se venger avec Nkunku !

Publié le 2 juin 2022 à 16h10 par Bernard Colas

Formé au PSG, Christopher Nkunku s’est brillamment fait remarquer du côté de Leipzig cette saison, faisant de lui un joueur très courtisé à l’approche du mercato estival. Le club de la capitale lorgne notamment son ancienne pépite, tout comme le Real Madrid, à la recherche d’un attaquant après son échec avec Kylian Mbappé.

Désormais assuré de conserver Kylian Mbappé, engagé jusqu’en 2025, le PSG peut préparer sereinement le mercato estival, avec aux manettes Luis Campos, pressenti pour succéder à Leonardo. De jeunes joueurs sont attendus dans la capitale et le PSG voudrait notamment rapatrier Christopher Nkunku, qui sort d’une saison retentissante avec Leipzig (35 buts et 20 passes décisives en 51 matches). « Paris, je l'ai toujours dit, c'est ma maison, mon club de coeur. Je ne ferme aucune porte. Tout est possible dans le football », a reconnu cette semaine l’attaquant au sujet d’un retour au PSG, mais le Real Madrid est également à l’affût.

Nkunku plaît à Madrid