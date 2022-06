Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prépare le départ de Frenkie De Jong !

Publié le 2 juin 2022 à 14h45 par La rédaction

Frenkie de Jong devrait être l’un des joueurs les plus convoités lors du mercato estival. En effet, un départ de l’international néerlandais ne semble pas à exclure, et le PSG ou encore Manchester United seraient intéressé par le milieu de terrain. Le FC Barcelone ne souhaitait initialement pas s’en séparer, toutefois les arrivées de Franck Kessié et Pablo Torre pourraient tout changer.

L’avenir de Frenkie de Jong est encore incertain. S’il est pourtant lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2026, l’international néerlandais est très convoité en vue du mercato estival. Le Paris Saint-Germain et Manchester United s’intéressent notamment à sa situation, et pourraient passer à l’offensive au cours des prochaines semaines. Alors que le milieu de terrain et le Barça souhaitaient tous deux continuer l’aventure ensemble, un départ du joueur de 25 ans semble désormais probable, d’autant plus que sa succession chez les Blaugrana est déjà assurée.

Mercato - PSG : Campos est déjà en grand danger pour De Jong ! https://t.co/Qouqg2loQl pic.twitter.com/Jaa0IiX9Wr — le10sport (@le10sport) June 1, 2022

Le départ de Frenkie de Jong sera facilité par 2 recrues