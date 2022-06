Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Daniel Alves est entre les mains de Xavi !

Publié le 2 juin 2022 à 9h15 par Axel Cornic

Revenu au FC Barcelone cet hiver, Daniel Alves était censé faire une petite pige pour aider son ancien club à relever la tête. Pourtant, à 39 ans le Brésilien semble tenté par une dernière aventure en Catalogne et si son contrat se termine le 30 juin prochain, il possède une option dans son contrat pour prolonger d’une année supplémentaire avec le Barça. Tout dépendra toutefois de Xavi...

Avec Xavi, qui a pris ses fonctions en novembre dernier, le FC Barcelone souhaite ouvrir un tout nouveau cycle basé sur les jeunes talents de La Masia . Il y a pourtant un vétéran qui fait de la résistance ! Ancien coéquipier de Xavi ainsi que cadre du Barça de Pep Guardiola, Daniel Alves a fait son retour lors du mercato hivernal pour donner un coup de main. Il a fait plus que ça, puisqu’il a tout de même disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues et à 39 ans, il ne dirait pas non à un dernier tour de piste avec le club qui l’a consacré au plus haut niveau.

Mercato - Barcelone : Laporta envoie un message inquiétant à Dani Alves... https://t.co/UfWc07vYI3 pic.twitter.com/yfnJZCThmX — le10sport (@le10sport) May 25, 2022

Daniel Alves attend un signe de la part de Xavi