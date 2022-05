Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rendez-vous au sommet prévue avec Dani Alves !

Publié le 27 mai 2022 à 7h00 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Dani Alves ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait puisque le FC Barcelone n’aurait toujours pris aucune décision à ce sujet pour le moment. Cependant, Joan Laporta devrait se montrer très honnête envers le joueur de 39 ans très prochainement.

Arrivé libre l’hiver dernier pour aider le FC Barcelone à se remettre d’un début de saison catastrophique, Dani Alves semble avoir eu un plutôt bon impact au sein du vestiaire. Le Brésilien aurait apporté satisfaction à sa direction grâce à ses performances satisfaisantes, son implication et son rôle de vétéran avec les jeunes de l’effectif de Xavi. Cependant, son contrat expire en juin prochain et pour le moment, le FC Barcelone n’a toujours pas décidé s’il allait lever ou non son option pour le prolonger une année supplémentaire. Au vu de l’âge avancé de Dani Alves (39 ans), la direction blaugrana pencherait plus pour s’en séparer en bons termes, et elle devrait jouer franc jeu très prochainement.

Le Barça va se montrer très honnête envers Dani Alves concernant sa situation

Comme l’explique Mundo Deportivo , une nouvelle réunion serait à prévoir entre le FC Barcelone et Dani Alves. Le latéral droit de 39 ans espérerait rester au sein de l’effectif de Xavi la saison prochaine afin de pouvoir jouer la Coupe du monde en novembre. Cependant, la direction blaugrana devrait se montrer honnête envers le Brésilien en lui expliquant qu’il n’aura certainement plus de temps de jeu la saison prochaine avec les potentielles arrivées des recrues estivales comme César Azpilicueta et Jules Koundé et si Sergiño Dest vient à rester cet été. De ce fait, le FC Barcelone devrait faire comprendre à Dani Alves que si l’option d’une saison supplémentaire est levée pour le contrat du Brésilien, ses chances de participer à la Coupe du monde devraient se restreindre considérablement. Le joueur devra prendre une décision quant à son avenir. La balle serait dans son camp. Affaire à suivre.