Mercato - OM : Après Guendouzi et Saliba, l’OM tente un autre coup à Arsenal !

Foot - Mercato - OM

Libre de tout contrat dans un mois avec Arsenal, Eddie Nketiah intéresserait particulièrement Pablo Longoria. Néanmoins, le président de l’OM aurait fort à faire dans ce dossier en raison de la présence de l’OL et surtout du désir des Gunners de prolonger le bail de l’Anglais.

Au cours du dernier mercato estival, Pablo Longoria a frappé très fort en multipliant les recrues. Ce qui a notamment permis à Jorge Sampaoli de jouer sur plusieurs tableaux, que ce soit en Ligue Europa Conférence et en Ligue 1 où les hommes de l’entraîneur de l’OM ont décroché la deuxième place du championnat, synonyme de qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Prêté avec option d’achat par Arsenal, Matteo Guendouzi a joué un rôle primordial dans la campagne de l’OM, au même titre que William Saliba, qui a pour sa part été prêté sans option d’achat. Et alors que le mercato estival arrive à grands pas, le président de l’OM regarderait à nouveau du côté d’Arsenal.

À en croire les informations communiquées par Foot Mercato , Eddie Nketiah figurerait à son tour dans les petits papiers de Pablo Longoria. Et pour l’attaquant d’Arsenal, le président de l’OM pourrait s’attacher ses services gratuitement puisque le contrat de l’Anglais arrivera à expiration le 30 juin prochain. Encore faudrait-il que l’OM se montre plus convaincant que l’OL, également intéressé d’après FM , et surtout qu’Arsenal ne prolonge pas le contrat de Nketiah. Chose que les Gunners compteraient bien faire d’après The Athletic …

🚨 Eddie Nketiah understood to have changed mind on leaving Arsenal. 22yo striker was set to go as free agent but now expected to sign new contract. Deal not finalised but duration likely to be up to 5 years @TheAthleticUK after @SamiMokbel81_DM scoop #AFC https://t.co/8kltB6bRc0