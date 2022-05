Mercato - OM : Longoria a tenté un très joli coup en Premier League !

Foot - Mercato - OM

A la recherche d’un attaquant pour la saison prochaine, l’OM aurait tenté sa chance avec Eddie Nketiah, le buteur d’Arsenal. Mais le jeune anglais serait plus proche d’une prolongation avec les Gunners que d’un départ.

Avec la belle deuxième place de Ligue 1 obtenue au bout du suspense, l’OM a vécu une fin de saison impressionnante. En plus de la qualification directe en Ligue des Champions, Pablo Longoria va voir les caisses du club se remplir. Une bonne nouvelle à quelques jours du mercato. L’OM a besoin de renforts, notamment au poste d’attaquant. Et le président olympien aurait déjà une petite idée.

D’après les informations de Foot Mercato , l’OM aurait manifesté son intérêt pour Eddie Nketiah, l’attaquant d’Arsenal. Très performant en fin de saison, le buteur anglais a tout de la bonne pioche. L’OL serait également sur le coup. Cependant, Arsenal aurait été convaincu par ses récentes performances et pourrait trouver un accord pour lui prolonger son contrat. L’OM va devoir se rabattre sur un autre profil.

🚨 Eddie Nketiah understood to have changed mind on leaving Arsenal. 22yo striker was set to go as free agent but now expected to sign new contract. Deal not finalised but duration likely to be up to 5 years @TheAthleticUK after @SamiMokbel81_DM scoop #AFC https://t.co/8kltB6bRc0