Mercato - OM : Danger confirmé pour Longoria avec Jonathan Clauss !

Publié le 26 mai 2022 à 10h10 par Dan Marciano

L'OM surveillerait la situation de Jonathan Clauss, valorisé 20M€ par le RC Lens. Mais l'arrière droit serait aussi en contact avec l'Atlético, dirigé par Diego Simeone.

Jonathan Clauss a vécu une année 2022 exceptionnelle. Performant sous les couleurs du RC Lens, l'arrière droit a été convoqué par Didier Deschamps et a connu ses premières sélections en équipe de France, à 29 ans. Evidemment, ses performances ne sont pas passées inaperçues, notamment en France. Selon les informations de RMC Sport , l'OM en pincerait pour Jonathan Clauss, dont l'avenir au RC Lens reste incertain. « C’est la dernière année de contrat pour Jonathan, Cheick et Seko c’est 2024. Tout peut arriver et si ces joueurs ne sont pas sollicités ce serait surprenant. Notre manière de fonctionner est simple, aucun joueur n’a de bon de sortie. A l’inverse, personne n’est enfermé » a confié Florent Ghisolfi, coordinateur sportif des Sang et Or.

L'Atlético passe à l'action pour Clauss

Selon Foot Mercato , l'OM ne sera pas seul dans ce dossier. L'Atlético aurait aussi activé la piste menant à Jonathan Clauss, valorisé 20M€. Un intérêt confirmé par la Cadena Ser . Comme le précise le média espagnol, l'équipe dirigée par Diego Simeone aurait contacté le joueur pour évoquer une possible arrivée en Espagne. Clauss serait la priorité de l'Atlético, qui garde d'autres dossiers sous le coude.