Mercato - OM : Une bataille avec le PSG pour ce joueur de Ligue 1 ?

Publié le 26 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Afin de remplacer Boubacar Kamara qui s’est envolé pour Birmingham et Aston Villa, l’OM semblerait être prêt à livrer bataille au PSG pour les services de Seko Fofana.

Dans la journée de mardi, l’arrivée de Boubacar Kamara est devenue officielle. Après avoir fait toutes ses classes à l’OM, le minot marseillais a donc plié bagage par le biais de son statut d’agent libre, laissant Jorge Sampaoli bien embêté pour la saison prochaine, Kamara ayant tenu un rôle important dans l’exercice de 2021/2022 de l’OM et la qualification en Ligue des champions. Néanmoins, l’entraîneur de l’OM ne serait pas déboussolé et totalement perdu après le départ de Boubacar Kamara pour la question de sa succession et pourrait compromettre les plans du PSG au passage.

Seko Fofana dans le viseur de l’OM et du PSG ?

C’est du moins l’information communiquée par La Provence ces dernières heures. D’après le quotidien, contrairement à William Saliba que Jorge Sampaoli estimerait irremplaçable, ce ne serait pas le cas de Boubacar Kamara. Et pour boucler cette opération, le coach de l’OM songerait à Seko Fofana, milieu axial du RC Lens qui figurerait également sur les tablettes du PSG. Reste à savoir qui de l’OM ou du PSG raflera la mise.