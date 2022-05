Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli n’est pas abattu après le départ de Kamara !

Publié le 25 mai 2022 à 12h10 par La rédaction

Parti libre pour Aston Villa, Boubacar Kamara a quitté l’OM après 17 ans passés ici. Même s’il est déçu de son départ, Jorge Sampaoli ne s’inquiète pas pour sa succession.

Après 17 saisons passées à l’OM, Boubacar Kamara a pris la décision de ne pas accepter les propositions de prolongation de contrat et de quitter son club formateur. Même s’il aurait pu obtenir le plus gros salaire du vestiaire, Kamara a préféré s’engager avec Aston Villa et tenter sa première expérience à l’étranger. Vu son importance dans le jeu de Jorge Sampaoli, l’ancien milieu olympien semble difficile à remplacer…

Pas d’inquiétude pour la succession de Kamara

Mais pas selon Jorge Sampaoli. D’après les informations de La Provence , même s'il regrette le départ de Kamara, le technicien argentin estimerait qu’il est remplaçable, au contraire de William Saliba. Pour le moment, le nom de Seko Fofana est revenu à plusieurs reprises afin d’assurer la succession de Boubacar Kamara. Encore faut-il que l’OM parvienne à convaincre le RC Lens…