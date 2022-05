Mercato - OM : William Saliba prêt à forcer son retour ? La réponse !

Foot - Mercato - OM

Auteur d’une grande saison avec l’OM, William Saliba n’aurait cependant pas confié à Pablo Longoria qu’il souhaitait revenir à tout prix. L’international français n’ira pas à l’encontre des dirigeants d’Arsenal.

Son nom va être l’une des attractions de ce mercato estival. Prêté une saison par Arsenal, William Saliba a impressionné sous le maillot de l’OM, à tel point qu’il est devenu international français. Un rêve qui est arrivé un peu plus tôt qu’il l’espérait. Après avoir vu son évolution, Mikel Arteta souhaiterait le conserver et l’intégrer dans son effectif. Une idée qui plaît moyennement à l’OM qui voudrait l’avoir dans ses rangs une saison de plus.

Et même si RMC Sport affirmait que Saliba avait déclaré à Pablo Longoria qu’il voulait rester à l'OM, la situation serait un peu différente. Selon les informations de L’Equipe , le joueur formé à l’ASSE n’aurait pas déclaré à son président qu’il souhaitait revenir à tout prix. William Saliba n’envisagerait absolument pas d’aller à l’encontre des dirigeants d’Arsenal, surtout après les trois saisons qu’il vient de vivre. Reste à savoir comment va réagir l’OM...

Arteta tells RMC: “William Saliba has to come back. He has the experience to be competitive with us. We sent him to Marseille for his growth”. 🇫🇷 #AFC“William wanted to be regular starter as you know but now we want him back at Arsenal”.