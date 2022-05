Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une terrible réponse d’Arsenal pour Saliba !

Publié le 24 mai 2022 à 15h00 par Bernard Colas mis à jour le 24 mai 2022 à 15h04

Alors que l’OM rêve de conserver William Saliba après ses excellentes prestations dans la cité phocéenne, Mikel Arteta compte sur le défenseur français pour la prochaine saison. De quoi fortement réduire les chances de Pablo Longoria.

Prêté l’été dernier par Arsenal, William Saliba a été l’une des grandes satisfactions de l’Olympique de Marseille cette saison, incitant Pablo Longoria à vouloir conserver celui qui a fait ses débuts avec l’équipe de France en mars dernier. Une tâche loin d’être évidente pour le président de l’OM. Si Saliba ne voit pas d’un mauvais œil un avenir du côté du Vélodrome, Arsenal n’a pas l’intention de lâcher si facilement son joueur, d’autant que Mikel Arteta annonce clairement compter sur lui pour la saison à venir.

« Il faut qu’il revienne »

Alors qu’il ne comptait pas sur William Saliba l’été dernier, Mikel Arteta a revu sa position et veut désormais avoir à sa disposition le joueur prêté à l’OM la saison prochaine. « Il faut qu’il revienne , lance l’entraîneur d’Arsenal à RMC Sport . Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous. S’il était resté cette année avec nous, avec un match de Premier League par semaine, avec Ben White et Gabriel, il n’aurait pas eu la moitié du temps de jeu qu’il a eu avec Marseille, c’est certain. Pour sa croissance et ce qu’il peut faire la saison prochaine ça n’aurait pas été bon. William n’était pas avec nous car il n’aurait pas eu le temps de jeu nécessaire pour gagner en expérience. C’est tout, il n'y a rien d’autre . » Pablo Longoria est prévenu.