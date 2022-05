Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba a fait passer un message clair à Longoria !

Publié le 24 mai 2022 à 7h00 par Dan Marciano

Prêté par Arsenal, William Saliba a fait part à la direction marseillaise de son envie de rester à l'OM la saison prochaine. Reste désormais à convaincre le club anglais.

L'aventure marseillaise de William Saliba a pris fin samedi soir. Prêté à l'OM durant l'intégralité de la saison, le défenseur central retournera à Londres après quelques jours de vacances pour préparer le prochain exercice avec Arsenal. Mais ce dossier est loin d'être terminé. Les dirigeants marseillais ont bien l'intention de négocier un nouveau prêt de Saliba avec les dirigeants anglais. D'autant que le joueur ne cache pas son envie de poursuivre sa carrière à l'OM comme l'a confirmé Jacques Cardoze, responsable de la communication au sein du club phocéen.

« La volonté de William ne fait aucun doute »

« Il y a un budget à tenir et il y a une volonté de la part du propriétaire de faire en sorte que ce club soit à l’équilibre. Il y a des impératifs liés au fair-play financier. Saliba ? La volonté de William ne fait aucun doute. Il l’a dit à Pablo évidemment, il me l’a encore dit samedi soir sur la pelouse. Il est sincère. Maintenant, il y a une réalité contractuelle. Il appartient à Arsenal. Maintenant, si sa volonté est de rester avec nous, on verra. Tout le monde souhaite qu’il soit là la saison prochaine » a confié Jacques Cardoze sur le plateau de BFM Marseille .