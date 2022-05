Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros danger pour l’avenir de Steve Mandanda !

Publié le 24 mai 2022 à 3h45 par Thibault Morlain

Malgré un contrat le liant à l’OM jusqu’en 2024, Steve Mandanda pourrait bien ne pas rester après la saison qu’il vient de vivre. Explications.

L’été dernier, Steve Mandanda savait très bien qu’un nouveau gardien allait rejoindre l’OM. Mais savait-il pour autant lors qui allait lui être réservé ? Avec l’arrivée de Pau Lopez sur la Canebière, l’international français a perdu gros. Indéboulonnable dans les buts de l’OM, Mandanda s’est retrouvé relégué au rang de doublure. Une situation qu’il a eu énormément de mal à vivre, surtout qu’il a n’a pas eu d’explications de la part de Jorge Sampaoli. Forcément, cela met un doute sur la suite de son aventure à l’OM…

Quel avenir pour Mandanda ?

Pour Steve Mandanda, les prochaines semaines seront décisives. Continuera-t-il à l’OM ? Alors que cela devrait discuter entre le portier et Pablo Longoria, L’Equipe a expliqué que Mandanda ne voudrait pas repartir pour une saison similaire à celle qu’il vient de vivre. L’OM devra donc lui apporter des réponses concernant son futur rôle et cela pourrait ainsi l’amener à aller voir ailleurs. Certaines options s’offraient d’ailleurs déjà à Steve Mandanda, étant dans le viseur de l’OGC Nice et de Rennes.