Mercato - ASSE : Pascal Dupraz interpelle Loïc Perrin !

Publié le 24 mai 2022 à 3h00 par Arthur Montagne

Alors que son contrat s'achève à l'issue de la saison, Pascal Dupraz assure qu'il n'écarte aucune option pour son futur à l'ASSE.

La saison de l'AS Saint-Etienne va durer encore un peu. Et pour cause grâce au match nul arraché sur la pelouse du FC Nantes samedi soir (1-1), combiné à la défaite du FC Metz contre le PSG (0-5), les Verts disputeront un barrage contre l'AJ Auxerre afin d'assurer son maintien en Ligue 1. Une belle opportunité pour l'ASSE qui n'avait que 12 points à mi-saison. Un retournement de situation lancé par Pascal Dupraz, arrivé sur le banc stéphanois en fin d'année dernière. Et alors que son contrat s'achève le 30 juin, il n'écarte rien pour son avenir.

Dupraz n'écarte aucune option

« C'est le cadet de mes soucis. On a un deal avec les dirigeants de l'ASSE, qui se comportent merveilleusement bien. Ce deal va jusqu'au dernier match de compétition. Ensuite, tranquillement, si tout va bien, on commencera par boire un verre et on verra ce que l'avenir nous réserve. Vous me manquez. Si vous m'acceptez, je suis bientôt disponible », assure-t-il au micro des Grandes Gueules sur RMC .