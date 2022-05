Mercato - Barcelone : Le clan Lewandowski lâche une nouvelle bombe !

Foot - Mercato - Barcelone

Agent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi s'est de nouveau prononcé sur la situation de l'attaquant polonais en révélant la nature des discussions avec le Bayern Munich.

La tension monte dans le dossier Lewandowski. Et pour cause, alors que son contrat s'achève en 2023, l'attaquant polonais est la priorité du FC Barcelone. Et la réciproque est vraie. Seul problème, le Bayern Munich multiplie les sorties fracassantes dans ce dossier, assurant que Robert Lewandowski n'est pas à vendre, tout en révélant l'existence d'une offre pour le prolonger. Mais Pini Zahavi donne sa version des faits.

« L'année dernière, j'ai demandé au conseil d'administration du Bayern : "Que pensez-vous d'une prolongation de contrat pour Lewandowski ?". Réponse : silence. Ils n'ont pas dit oui, non, peut-être... rien. J'espère que le Bayern va changer sa décision [de garder Robert] », a confié Pini Zahavi, le représentant de Robert Lewandowski, lors d'un entretien accordé à Bild .

Pini Zahavi, Lewandowski’s agent: “There was no proposal from Bayern for Lewandowski’s new deal. He just wants the club after 8 years. He’s 34 and wants to make his dream come true”, tells Bild. ⚠️🇵🇱 #FCB