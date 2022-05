Mercato - Barcelone : La nouvelle annonce retentissante de Zahavi sur Lewandowski !

Foot - Mercato - Barcelone

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Robert Lewandowski ne veut pas prolonger avec le Bayern et aimerait prendre le large dès cet été. Alors que le FC Barcelone s'intéresse au buteur polonais, Pini Zahavi a affiché un souhait très fort.

Après avoir recruté Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, Xavi compterait frapper un grand coup sur le marché cet été en recrutant Robert Lewandowski. Toutefois, le buteur du Bayern est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 et sa direction refuse de le laisser filer lors de la prochaine fenêtre de transferts. Alors que l'écurie bavaroise n'a pas fait le nécessaire pour prolonger Robert Lewandowski l'année dernière, Pini Zahavi espère ne pas voir son protégé être retenu cet été.

« L'année dernière, j'ai demandé au conseil d'administration du Bayern : "Que pensez-vous d'une prolongation de contrat pour Lewandowski ?". Réponse : silence. Ils n'ont pas dit oui, non, peut-être... rien. J'espère que le Bayern va changer sa décision [de garder Robert] » , a confié Pini Zahavi, le représentant de Robert Lewandowski, lors d'un entretien accordé à Bild .

