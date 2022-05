Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Navas… Le problème est loin d’être résolu !

Publié le 23 mai 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

Entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, le PSG ne voudrait plus alterner. Mais quelle solution sera trouvée ? Aujourd’hui, la réponse est loin d’être évidente.

Cette saison, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas ont alterné dans les buts du PSG. Une situation qui n’a pas été simple à vivre pour les deux gardiens. Cela ne devrait donc pas continuer et dernièrement, il était expliqué qu’entre l’Italien et le Costaricien, il n’en resterait plus qu’un. Le PSG aurait tranché et c’est Donnarumma qui serait le futur numéro 1. D’ailleurs, l’ancien du Milan AC avait clairement annoncé la couleur, assurant : « Je suis seulement heureux d’être ici. Le club doit prendre une décision. Il n’y a aucun problème, moi je suis content d’être ici. Et je serai certainement encore là la saison prochaine ».

« On va continuer »

Tout indiquait donc que Keylor Navas allait faire ses valises cet été. Toutefois, les derniers propos du Costaricien ne vont pas en ce sens. En effet, après la rencontre entre le PSG et Metz, Navas a assuré au micro de Prime Vidéo : « Si je serai là l’an prochain ? Oui oui, j’ai deux ans de plus de contrat. Ma famille et moi sommes contents ici, on va continuer ! ». Entre Donnarumma et Navas, personne ne semble donc vouloir quitter le PSG.