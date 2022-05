Mercato - OM : Un accord est trouvé pour Boubacar Kamara !

Foot - Mercato - OM

Libre de tout contrat le 30 juin prochain, Boubacar Kamara va quitter l’Olympique de Marseille pour s’engager en faveur d’Aston Villa.

Arrivé à l’Olympique de Marseille à seulement 5 ans, Boubacar Kamara va quitter son club formateur. Le Français sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, et ne renouvèlera pas son bail malgré son rôle très important dans le système de Jorge Sampaoli. Apparu à 48 reprises sur les 56 rencontres disputées par l’OM durant cette campagne, le milieu de terrain s’impose comme l’un des éléments clés de l’effectif depuis plusieurs saisons déjà, ce qui suscite beaucoup d’intérêt notamment en Angleterre, où il aurait trouvé un accord avec Aston Villa.

Le dossier Boubacar Kamara approche de son terme. En effet, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le joueur de l’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Aston Villa pour un contrat de cinq ans. Le milieu de terrain a d’ores et déjà passé sa visite médicale et signé son bail, et l’officialisation des Villans devrait arriver prochainement. Le Français aurait été séduit par le projet que lui a proposé Steven Gerrard, qui aurait joué un rôle majeur dans ce transfert.

Boubacar Kamara to Aston Villa, done deal. Full agreement reached on a five year deal, valid until June 2027. Medical, official signature & club statement pending. 🚨🇫🇷 #AVFCSteven Gerrard was key to explain the project and get the green light from Kamara on a free transfer. pic.twitter.com/omeF8rCinG