Mercato - OM : Boubacar Kamara fait ses adieux à l’OM !

22 mai 2022

Alors qu’il vient d’annoncer son départ de l’OM, Boubacar Kamara est revenu sur les 17 années passées au sein de son club formateur. Le joueur convoqué pour la première fois en équipe de France en a profité pour rendre hommage à Jorge Sampaoli, son entraîneur.

Même si sa décision ne faisait plus trop de doute, l’annonce se faisait attendre. Ce dimanche, Boubacar Kamara a déclaré sur Téléfoot qu’il quitterait l’OM à l’issue de son contrat qui se termine le 30 juin prochain. « Après de longues réflexions, des nuits où on ne dort pas. J’ai pris la décision de ne pas prolonger et de quitter l’OM. Je pense que c’est la meilleure décision pour la suite de ma carrière. Je suis arrivé à un stade de ma carrière où j’ai envie d’évoluer, de découvrir un nouveau championnat, un nouveau pays. J’ai choisi mon futur club ? Oui j’ai fait mon choix. Bientôt vous le saurez », a indiqué le milieu de terrain olympien. Après 17 années passées à l’OM, Boubacar Kamara pourrait s’engager dans les prochains jours avec l’Atlético de Madrid assure La Provence .

« Il m’a vraiment appris le poste de milieu de terrain »

Auteur d’une saison impressionnante, Kamara s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’effectif de Jorge Sampaoli. D’abord aligné au poste hybride de Valentin Rongier, le joueur formé à l’OM a ensuite joué une grande partie de la saison en sentinelle avant de finir cet exercice en défense centrale, son poste de formation. Et à chaque fois, Boubacar Kamara a fait preuve d’une régularité impressionnante. L’occasion de remercier Jorge Sampaoli. « Quand il est venu, il m’a dit que je bougeais trop sur le terrain, que je ne devais pas bouger, que j’étais le patron du milieu. Je devais être le joueur qui gérait l’équipe, les temps forts, les temps faibles. Il m’a vraiment appris le poste de milieu de terrain », explique le joueur convoqué pour la première en équipe de France.

« Mon parcours a été unique à l’OM »

Ce samedi, Boubacar Kamara a donc vécu son dernier match avec l’OM contre Strasbourg. La fin d'une aventure dont il est très fier. « C’est une fierté. Une fierté pour moi, pour ma famille, pour mes amis. Au départ, personne ne l’aurait cru. Et voilà, petit à petit, j’ai bousculé la hiérarchie pour m’imposer et m’installer dans cette équipe », se félicite le minot. Son histoire avec l’OM, Boubacar Kamara ne l’oubliera pas. « Ce que je retiendrais de mon aventure à l’OM ? Un jeune issu d’un quartier, qui finit au Vélodrome. Je n’ai connu qu’un seul maillot. Je suis au club depuis l’âge de 5 ans. J’en ai 22. Et d’enchainer les matchs et les saisons, mon parcours a été unique à l’OM », conclut le numéro 4 olympien. Même si la fin est amère, cette aventure aura été très belle pour les deux parties.