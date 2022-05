Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse annonce de McCourt sur le recrutement estival !

Publié le 22 mai 2022 à 10h15 par Amadou Diawara

Alors que l'OM a validé son ticket pour la prochaine Ligue des Champions, Frank McCourt a fait clairement savoir qu'il comptait frapper fort sur le marché pour que son équipe soit parée.

Lorsqu'il a racheté l'OM, Frank McCourt a annoncé qu'il comptait mettre en place « l'OM Champions Project » pour que le club phocéen retrouve les sommets. Après avoir permis à Pablo Longoria de recruter une dizaine de joueurs l'été dernier, le propriétaire marseillais a vu son équipe se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, et ce, grâce à sa deuxième place acquise à la fin de la 38ème journée de Ligue 1. Et pour que l'effectif de Jorge Sampaoli soit compétitif en C1 la saison prochaine, Frank McCourt a l'intention de frapper encore un grand coup sur le marché cet été.

«Maintenant, nous allons continuer à bâtir une équipe pour la Ligue des champions»

« Je n’ai pas de mots pour décrire un moment aussi magique que ça. Je ressens beaucoup d’émotion. Ça a été un long chemin. Les garçons ont bossé si dur. Pablo Longoria est parti d’une nouvelle page cette saison et ce qu’il a fait mérite le respect. Je suis heureux et fier. On est aussi très heureux pour nos supporters parce que Marseille le mérite et c’est très important. Maintenant, nous allons continuer à bâtir une équipe pour la Ligue des champions », a déclaré Frank McCourt après OM-Strasbourg (4-0, ce samedi soir) dans des propos rapportés par La Provence .