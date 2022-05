Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu d'Angel Di Maria sur son départ !

Publié le 22 mai 2022 à 9h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Angel Di Maria va quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Interrogé sur son départ, El Fideo a affiché son regret de ne pas prolonger son séjour d'une saison à Paris.

Arrivé à l'été 2015 au PSG, Angel Di Maria va prendre le large après sept saisons de bons et loyaux services à Paris. En fin de contrat le 30 juin, El Fideo disposait d'une clause lui permettant de prolonger d'une saison. Toutefois, la direction du PSG a décidé de ne pas activer cette option. Interrogé en zone mixte après le carton face au FC Metz ce samedi soir (victoire 5-0), Angel Di Maria s'est livré sur son départ et a expliqué clairement qu'il aurait aimé rester une année de plus au PSG.

«Le club savait que je voulais rester une année de plus, mais...»

« Si j'ai compris la décision du PSG de ne pas activer ma prolongation d'un an ? Le club savait que je voulais rester une année de plus. Je voulais gagner la Ligue des champions ici. On a été proches en atteignant la finale. On n’a pas réussi. C’est mon seul regret ici. Mais je sais que les gars vont continuer sur le même chemin pour tenter de la remporter. Ils ont le talent pour ça. Il faut respecter la position du PSG. C’est comme ça » , a confié Angel Di Maria dans des propos rapportés par Le Parisien .