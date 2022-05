Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie très forte d’Angel Di Maria avant son départ

Publié le 21 mai 2022 à 23h15 par Bernard Colas

Ce samedi soir, Angel Di Maria disputait son dernier match avec le Paris Saint-Germain. À l’issue de la rencontre, l’Argentin s’est prononcé sur la fin de son passage dans la capitale.

Si Kylian Mbappé a prolongé son bail, Angel Di Maria quitte de son côté le Paris Saint-Germain. Alors que le contrat de l’Argentin arrive à expiration le 30 juin, le club de la capitale a officialisé vendredi son départ. Ce samedi soir, Di Maria disputait ainsi son dernier match sous les couleurs du PSG face à Metz (5-0), et El Fideo a conclu de la meilleure des manières son aventure parisienne en inscrivant un but et en délivrant une dernière passe décisive. À l’issue de cette rencontre, Angel Di Maria s’est montré très ému au micro de Prime Vidéo .

« Ce dernier match sera inoubliable »

« Je suis très heureux de pouvoir terminer mon dernier match avec un but et une passe décisive, de pouvoir profiter de tout ça, c'est très beau pour moi. Ces 7 années ont été très belles pour moi et ce dernier match sera inoubliable. J'ai passé de nombreuses années ici, ce sont des années importantes de ma vie. Ce sont 7 années, la moitié de ma carrière, que j'ai passées ici. M'en aller de cette manière, c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux », confie Angel Di Maria, dans des propos relayés par RMC .