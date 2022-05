Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, Al-Khelaïfi accélère pour Dembélé !

Publié le 21 mai 2022 à 19h45 par Thomas Bourseau

Dans le viseur du PSG depuis l’hiver dernier, moment où un accord verbal aurait d’ailleurs été convenu, Ousmane Dembélé serait la grande priorité de Nasser Al-Khelaïfi alors que son contrat expirera en juin prochain au FC Barcelone.

Le PSG pourrait bien avoir une jolie carte à jouer du côté du FC Barcelone. Après avoir bouclé la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, il ne manquerait plus que l’annonce officielle d’après différents médias pour que ce dossier soit définitivement entériné. L’occasion pour le PSG de se pencher plus sérieusement sur le dossier Ousmane Dembélé pour qui le contrat arrivera à expiration en juin prochain au FC Barcelone. Foot Mercato a révélé ce samedi que l’ultime réunion qui serait déroulée cette semaine n’aurait pas encore débouché sur un terrain d’entente entre le FC Barcelone et le clan Dembélé pour une prolongation de contrat.

Al-Khelaïfi fait de Dembélé une priorité, une discussion imminente avec son agent !

De quoi permettre à Nasser Al-Khelaïfi de garder espoir dans l’opération Ousmane Dembélé. Le président du PSG ferait du champion du monde sa priorité pour le renforcement du couloir droit du PSG après le départ déjà officialisé d’Angel Di Maria. Des discussions entre Moussa Sissoko, à savoir l’agent d’Ousmane Dembélé, et le président Al-Khelaïfi devraient avoir lieu prochainement sur les bases de l’accord verbal convenu en janvier dernier, au moment où le PSG se serait approché de Dembélé et de son agent en raison de la volonté du FC Barcelone de le vendre puisqu’il refusait de prolonger aux termes posés par le Barça .