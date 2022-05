Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria relance un gros dossier en coulisses !

Publié le 21 mai 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Annoncé dans le viseur de l'OGC Nice et de l'OM lors du dernier mercato hivernal, Francis Amuzu serait toujours surveillé par la direction marseillaise. Son prix pourrait se situer en dessous de 5M€.

L'OM pourrait tout perdre ce samedi. Sur le podium depuis plusieurs mois, le club marseillais pourrait dire adieu à la Ligue des champions en cas de contreperformance face au RC de Strasbourg. Une défaite pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Selon L'Equipe , Jorge Sampaoli pourrait ne pas y résister, même si Pablo Longoria n'a pas caché son envie, il y a quelques semaines, de le conserver. Mais exigeant, le technicien argentin aurait posé ses conditions. Le coach de l'OM voudrait obtenir des garanties, notamment sur le recrutement. Sampaoli voudrait du mouvement durant l'intersaison, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. L'entraîneur pourrait notamment réclamer des renforts offensifs, même si Arkadiusz Milik est parti pour rester à Marseille selon les informations de la Provence . Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l'OM s'est attaqué à Mohamed-Ali Cho, jeune buteur de 18 ans. Pablo Longoria a déjà trouvé un accord avec Angers, et tente, désormais, de parvenir à un terrain d'entente avec l'attaquant. Parallèlement à ce dossier, le président espagnol s'intéresse à plusieurs autres profils. A en croire la presse africaine, le dirigeant continuerait de surveiller la situation d'un joueur, déjà annoncé dans le viseur de l'OM lors du dernier mercato hivernal.

Une piste hivernale de retour au premier plan ?

Comme annoncé par Ghanasoccer.net , l'OM serait sur les traces de Francis Amuzu. Un profil déjà annoncé dans le viseur de Pablo Longoria, mais aussi de l'OGC Nice comme l'avait annoncé le 10Sport.com. Auteur de 10 buts sous le maillot d'Anderlecht cette saison, l'attaquant de 24 ans serait très apprécié en interne. Sa vitesse et ses qualités de frappe auraient impressionné les responsables marseillais. Reste à savoir si une offre sera transmise dans les prochains mois pour recruter le joueur, lié à la formation belge jusqu'en 2024. Formé à Anderlecht, Amuzu se questionnerait sérieusement sur son avenir. Il souhaiterait relever un nouveau défi dans sa carrière et envisagerait sérieusement de quitter la Jupiler League lors du prochain mercato estival.

Marseille target Francis Amuzu eager to leave Anderlecht at the end of the season https://t.co/Ho7CZjYE0C pic.twitter.com/jeNvJzaHnc — Ghanasoccernet.com (@Ghanasoccernet) May 17, 2022

« Il faut voir maintenant comment ils veulent l’utiliser du côté de Marseille »