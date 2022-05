Mercato - PSG : Mbappé a déjà identifié le successeur de Leonardo !

Foot - Mercato - PSG

Alors que les jours de Leonardo à la tête de la direction sportive du PSG semblent être comptés, le président Nasser Al-Khelaïfi ferait de Luis Campos son favori pour remplacer le Brésilien. Cette hypothèse plairait particulièrement à Kylian Mbappé !

En marge de la prochaine session estivale des transferts, Leonardo pourrait être remercié par les hauts dirigeants du PSG et les propriétaires du Qatar. En effet, comme cela a été évoqué par ESPN dernièrement, la position du directeur sportif du PSG serait considérablement fragilisée lui qui serait en partie tenu responsable de l’échec européen du Paris Saint-Germain cette saison malgré le recrutement XXL effectué l’été dernier. De nombreux noms ont été annoncés du côté du PSG pour prendre la place du patron de la section sportive du PSG. D’Arsène Wenger à Michael Edwards en passant par Fabio Paratici et Andrea Berta. Néanmoins, un ancien dirigeant de Ligue 1 qui connaît bien Kylian Mbappé pour l’avoir côtoyé à l’AS Monaco pourrait débarquer au PSG lorsque la prolongation de contrat de Mbappé semblerait être entérinée.

Sur son compte Twitter , Julien Laurens a affirmé que Kylian Mbappé allait rester au PSG. Et en ce sens, le journaliste d’ ESPN a souligné que cela devrait avoir d’énormes répercussions sur l’avenir de Leonardo au PSG, lui qui n’en aurait plus vraiment. Son départ serait escompté puisque les deux dossiers auraient toujours été liés. Passé par l’AS Monaco et au LOSC où il a su dénicher des pépites, Luis Campos serait perçu comme étant le favori pour la succession de Leonardo. L’option Campos aurait même été validée par Mbappé.

With Kylian Mbappé staying at PSG, Leonardo is expected to leave now. The two things were always linked. Luis Campos is the favourite to take over. A choice approved by Mbappé’. Story to come shortly on @ESPNFC.