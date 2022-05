Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour l'avenir de Leonardo !

Publié le 21 mai 2022 à 16h45 par La rédaction

Alors que de nombreux changements devraient avoir lieu au Paris Saint-Germain cet été, l’avenir de Leonardo au sein de la capitale est très incertain.

Il devrait y avoir du mouvement au Paris Saint-Germain durant les prochaines semaines. En effet, alors que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé est considérée comme acquise en interne, plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie afin d’entamer un nouveau cycle. Toutefois, l’effectif ne serait pas le seul secteur concerné, et l’organigramme du PSG pourrait également changer, à commencer par le directeur sportif.

Leonardo pourrait être remercié

Selon les informations du journaliste Saber Desfarges, l’avenir de Leonardo serait très incertain. En effet, le Paris Saint-Germain ne serait pas certain de vouloir continuer l’aventure avec le Brésilien, et Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà rencontré plusieurs potentiels candidats à sa succession. Le directeur sportif pourrait donc faire ses valises après trois saisons passées au sein du PSG, lui qui y avait déjà tenu ce rôle entre 2011 et 2013.