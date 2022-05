Mercato - PSG : Xavi pousse un coup de gueule sur l'avenir de Mbappé !

Foot - Mercato - PSG

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé est partagé entre une prolongation à Paris et un transfert libre et gratuit vers le Real Madrid. Interrogé en conférence de presse sur ce feuilleton, Xavi a fait passer un message clair.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait jouer son dernier match ce samedi soir au Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien a un accord de principe avec le Real Madrid depuis le mois de janvier. Mais, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a refait son retard sur le club merengue au mois d'avril. Et aujourd'hui, le club de la capitale semble tenir la corde et être en passe de prolonger Kylian Mbappé. Mais qu'en pense Xavi, l'entraineur du FC Barcelone ?

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Xavi a pris position sur le feuilleton Kylian Mbappé. « Kylian Mbappé ? Posez-moi une question sur le Barça. Mbappé, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il soit heureux. Je veux que les joueurs soient heureux. Nous ne faisons pas partie de cette équation. Il a le dessus, je ne comprends pas la question » , a confié le coach du Barça. Reste à savoir quel sera finalement le choix de Kylian Mbappé.

