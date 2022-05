Mercato - PSG : Mbappé a bien lâché une bombe au Real Madrid !

Foot - Mercato - PSG

Malgré l’accord trouvé avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a décidé de prolonger avec le PSG. L’attaquant français aurait déjà fait part de sa décision à Florentino Pérez, président merengue.

Dans les prochaines heures, Kylian Mbappé prendra la parole pour révéler sa décision concernant la suite de sa carrière, mais désormais, le suspense est terminé. En effet, le choix de l’international français ne fait plus beaucoup de doute puisque ce dernier s’apprête à prolonger son bail avec le PSG. Un nouvel engagement de trois saisons attend Kylian Mbappé dans la capitale française, un énorme coup de froid pour le Real Madrid, qui pensait avoir fait le plus dur dans ce dossier. Alors que les deux parties étaient en discussion depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé a tenu à informer directement Florentino Pérez de sa décision.

Comme en 2017, Kylian Mbappé a donc décidé de recaler le Real Madrid, et Kylian Mbappé se serait chargé d’annoncer la nouvelle à Florentino Pérez ce samedi après-midi selon Marca . Une tendance confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, affirmant par ailleurs que le feuilleton était désormais clos et que Kylian Mbappé allait bien renouveler son bail avec le PSG, écartant ainsi l’hypothèse d’un dernier retournement de situation.

Kylian Mbappé called Real Madrid president Florentino Pérez today afternoon as he wanted to tell him directly his decision: sign a new deal with Paris Saint-Germain. It’s now done and 100% confirmed. ☎️🤝 #Mbappé