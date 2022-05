Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Les offres pour Mbappé se précisent !

Publié le 21 mai 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Toujours dans le flou pour son avenir, Kylian Mbappé aurait toutefois reçu des offres du PSG et du Real Madrid. Des propositions acceptées par l'attaquant français qui doit désormais trancher pour son avenir. L'annonce est imminente.

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, le dénouement de son feuilleton est désormais imminent puisque l'attaquant du PSG peut à tout moment rendre publique sa décision. « J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France », expliquait-il dimanche lors de la cérémonie de remise des Trophées UNFP. Mais c'est bien dès ce week-end qu'il devrait lever le voile sur l'un des secret les mieux garder dans le monde du football. Ce sera soit dès ce samedi à l'occasion du dernier match de la saison, contre le FC Metz au Parc des Princes, soit dimanche, mais dans ce cas-là, la forme reste incertaine. Quoi qu'il en soit, le dénouement est imminent puisque Kylian Mbappé semble avoir reçu les offres auxquelles il s'attendait de la part du PSG et du Real Madrid.

Deux offres quasiment identiques ?

En effet, le contour des offres des deux clubs se précisent. Alors que Eurosport Espagne a dévoilé des chiffres colossaux de la part du PSG, qui aurait proposé à Kylian Mbappé une prime à la signature de 300M€ ainsi qu'un salaire annuel net de 100M€, Fayza Lamari, la mère de l'international français est sortie du silence à ce sujet. Elle assure ainsi que, contrairement à ce qui avait été annoncé, les offres des deux clubs sont très similaires. « Il n'y a pas de nouvelles réunions pour négocier l'avenir de Mbappe après l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ces réunions sont terminées. Nous avons un accord avec le Real Madrid et un autre accord avec le Paris Saint-Germain, et les négociations sont déjà terminées, maintenant Kylian Mbappé doit choisir. Les deux offres sont égales financièrement, il n'y a pas de grande différence entre elles, mais nous attendons que Mbappe choisisse l'une d'entre elles », assure-t-elle au média égyptien KoraPlus , sous-entendant que quelque soit le choix de Kylian Mbappé, il ne sera pas dicté par l'argent. Une version confirmée par Loïc Tanzi. Lors d'un live sur Twitch , le journaliste de RMC Sport assure effectivement que « les offres du PSG et du Real Madrid ne sont pas si différentes financièrement. Il y a peut-être plus de primes côté PSG, mais en tout cas si Mbappé reste au PSG, ce serait dur de dire qu’il ne reste que pour l’argent, car il en aurait gagné beaucoup aussi au Real . » Autrement, désormais, il n'y a plus qu'à attendre.