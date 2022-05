Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé pourrait lâcher une fortune au Real Madrid !

Publié le 21 mai 2022 à 9h45 par Dan Marciano

Un proche de Kylian Mbappé aurait signé un contrat avec le Real Madrid dans lequel est intégré une clause pénale. Autrement dit, le joueur devra verser une grosse somme d'argent au club espagnol s'il décide de prolonger avec le PSG.

PSG ou Real Madrid ? Depuis plusieurs mois, le cœur de Kylian Mbappé balance. Mais le joueur aurait, enfin, fait son choix. Il devrait annoncer sa décision durant ce week-end, soit après le match face au FC Metz, soit dimanche lors de l'émission Téléfoot . Selon plusieurs sources, la tendance est à une prolongation de courte durée avec le PSG. Le 10Sport avait annoncé que le club parisien gagnait des points dans ce dossier Mbappé. Et la dernière offre des responsables qataris semblent avoir définitivement convaincus l'international français.

Un proche de Mbappé aurait signé un document avec le Real Madrid

Pourtant en coulisses, le Real Madrid ne cachait pas son optimisme, s'appuyant sur la parole donnée par Kylian Mbappé et son entourage. Comme annoncé par la Cadena Ser, un proche du joueur, dont l'identité n'a pas filtré, aurait même signé un document avec une importante clause d'indemnisation. Autrement dit, si Mbappé n'exécute pas ce contrat et ne rejoint pas le Real Madrid, il devra verser une grosse somme d'argent à la formation merengue. Une chose est sûre ce ne serait pas la mère du joueur, qui a conclu cet accord selon le journaliste d' As Tomas Roncero.