Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi aurait vendu la mèche dans le dossier Mbappé !

Publié le 21 mai 2022 à 8h15 par Thomas Bourseau

Bien que cette information ait dernièrement été démentie, Nasser Al-Khelaïfi se serait bien vanté du fait que le contrat de Kylian Mbappé allait être prolongé au PSG selon Romain Molina.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi aurait profité de son déplacement à Madrid pour les réunions de l’ECA au Wanda Metropolitano afin de faire savoir que Kylian Mbappé allait prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG. C’est du moins ce qu’ AS et Mundo Deportivo ont révélé dernièrement bien que RMC Sport ait démenti cette information. Et alors que le feuilleton Kylian Mbappé arrivé à son épilogue et que le PSG serait sur le point de rafler la mise au nez et à la barbe du Real Madrid, la vérité a éclaté sur les manoeuvres du président Al-Khelaïfi lors de son séjour dans la capitale espagnole.

Al-Khelaïfi aurait bien fait savoir à différentes personnes que Mbappé allait prolonger !

Selon les informations divulguées par Romain Molina sur sa chaîne YouTube , Nasser Al-Khelaïfi aurait bien été à l’origine des fuites en questions quant à l’éventuelle prolongation de contrat en le faisant savoir à plusieurs personnes. En outre, les plus proches de l’Émir du Qatar auraient travaillé sans relâche sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, qui aurait été quasiment bouclé ni par le directeur sportif Leonardo ni par le président Nasser Al-Khelaïfi qui aurait pour sa part, uniquement contacté régulièrement le joueur par téléphone.