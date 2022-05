Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a irrité le PSG pour le transfert de Mbappé !

Publié le 21 mai 2022 à 7h15 par Thomas Bourseau

Alors que le Real Madrid se serait à la fois montré confiant l’été dernier et ces derniers temps pour une arrivée de Kylian Mbappé, le PSG affirmerait que ce sentiment serait totalement déplacé alors qu’en parallèle, le suspense serait à son comble. Explications.

Le PSG serait susceptible de témoigner du départ de Kylian Mbappé à l’intersaison, soit au moment où son contrat actuel arrivera à expiration et où le Real Madrid s’attachera ses services. Sa mère Fayza Lamari a fait savoir ce vendredi qu’un accord avait été trouvé à la fois avec le PSG pour une prolongation de contrat et avec le Real Madrid sur les termes de son éventuel futur bail chez le champion d’Espagne. La décision finale de Mbappé devrait être annoncée ce samedi ou dimanche. Journaliste pour The Athletic, Adam Crafton a affirmé qu’en coulisse, le PSG ferait tout son possible afin de convaincre Kylian Mbappé de poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain en lui promettant de le placer au coeur des priorités commerciales et marketing du club parisien.

Le PSG insiste sur le fait que la confiance du Real Madrid est déplacée !

The Athletic est allé plus loin sur le feuilleton Kylian Mbappé. D’après les informations du média britannique, récoltées auprès de sources internes du PSG, la confiance du Real Madrid pour le transfert de Mbappé était déplacée et que la volonté première du PSG était de prolonger le contrat du champion du monde dès l’été dernier pour un contrat de trois ans et non de cinq ans comme cela été initialement prévu. Et bien que le PSG ne saurait toujours pas quelle sera la décision finale de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait entré dans un climat d’anxiété à ce sujet. Le suspense est à son comble !