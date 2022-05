Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ d’une star du projet QSI est confirmé !

Publié le 21 mai 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec le PSG, Angel Di Maria va bel et bien partir libre cet été, et l’issue de ce dossier a d’ailleurs été confirmée par le club de la capitale vendredi soir.

Kylian Mbappé n’est pas le seul attaquant du PSG à arriver au terme de son contrat à l’issue de la saison ! Angel Di Maria est également concerné, mais contrairement à son coéquipier tricolore, il n’a jamais été question d’une prolongation de dernière minute pour l’international argentin. Et le départ de Di Maria est d’ailleurs déjà confirmé pour cet été.

Le PSG a confirmé pour Di Maria

Interrogé en conférence de presse vendredi, Mauricio Pochettino avait vendu la mèche au sujet de l’avenir d’Angel Di Maria : « Comme pour Kylian (Mbappé), ce n’est pas à moi qu’il faut demander. Je ne suis pas la bonne personne pour parler de ce sujet. J'ai l'information, oui, mais c'est au club et au directeur sportif de communiquer ». Et quelques heures plus tard, le PSG a officialisé la nouvelle via un communiqué sur ses réseaux sociaux : « Le PSG tient à saluer 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐃𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 et ses 7 saisons passées sous le maillot Rouge et Bleu. L’Argentin a remporté 18 titres et est devenu le meilleur passeur de l’histoire du Club », expliqué le club francilien, actant ainsi le départ de son numéro 11.