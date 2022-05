Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Pochettino sur le départ de Di Maria !

Publié le 20 mai 2022 à 14h15 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria va prendre le large librement et gratuitement cet été. Interrogé ce vendredi en conférence de presse, Mauricio Pochettino a lâché ses vérités sur le départ d'El Fideo.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Angel Di Maria va s'envoler vers d'autres horizons cet été. Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le club parisien, El Fideo ne va pas être prolongé par sa direction, et ce, même s'il disposait d'une option pour prolonger d'une an. Présent en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a été interrogé sur le départ d'Angel Di Maria. Et le coach du PSG a fait passer un message clair.

«Ce qu'il a fait pendant sept ans ici est extraordinaire»

« Pourquoi Angel Di Maria quitte le PSG ? Comme pour Kylian (Mbappé), ce n’est pas à moi qu’il faut demander. Je ne suis pas la bonne personne pour parler de ce sujet. J'ai l'information, oui, mais c'est au club et au directeur sportif de communiquer. Que représente Angel Di Maria dans l'histoire du PSG ? C'est un grand joueur, à la trajectoire extraordinaire. Ce qu'il a fait pendant sept ans ici est extraordinaire. C'est un des meilleurs joueurs qui a joué pour ce club » , a confié Mauricio Pochettino.