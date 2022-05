Mercato - PSG : Incroyable scénario pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Foot - Mercato - PSG

Initialement bien parti pour quitter le PSG libre cet été et s’engager avec le Real Madrid, Kylian Mbappé fait finalement l’objet d’un incroyable revirement de situation puisque la presse italienne annonce sa prolongation de contrat au Parc des Princes. Retour sur cet énorme rebondissement dans le dossier majeur du mercato estival.

Après avoir tout fait pour claquer la porte du PSG et être transféré au Real Madrid à l’été 2021, Kylian Mbappé avait finalement été retenu coûte que coûte par le Qatar, qui aurait même refusé jusqu’à 200M€ de la part du club merengue pour la dernière année de contrat de l’attaquant français. La tendance semblait donc claire pour Mbappé avec un départ libre qui lui était promis en cette fin de saison, d’autant que le10sport.com vous a révélé en exclusivité en janvier dernier qu’il disposait d’un accord de principe avec le Real Madrid. Mais voilà, ces dernières semaines ont fait l’objet d’un revirement de situation progressif en coulisses pour Kylian Mbappé, et qui pourrait bien jouer en faveur du PSG dans ce feuilleton.

Ce vendredi matin, le journaliste de Sky Italia Gianluca Di Marzio a lâché une énorme bombe au sujet de Kylian Mbappé, indiquant que l’attaquant français était sur le point de prolonger son contrat avec le PSG. La dernière proposition formulée par Doha aurait convaincu l’ancien joueur de l’AS Monaco de sceller son avenir dans la capitale, lui qui était pourtant promis à un avenir au Real Madrid, surtout depuis le scénario catastrophe de l’élimination du PSG en 8es de finale de la Ligue des Champions face au club merengue cette saison. Mais il semblerait, selon Di Marzio, que le PSG ait trouvé les mots justes, et l’acharnement de la direction parisienne à ne jamais lâcher ses négociations avec le clan Mbappé ces derniers mois semble donc avoir porté ses fruits.

#Mbappe is now close to stay in @PSG_inside and renew his contract @SkySport @SkySports @SkySportsNews