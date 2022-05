Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé change complétement d'avis pour son avenir !

Publié le 20 mai 2022 à 11h45 par Arthur Montagne

Comme annoncé ces dernières heures, Kylian Mbappé serait bien sur le point d'accepter l'offre de prolongation du PSG. C'est au tour du journaliste italien Gianluca Di Marzio de confirmer la tendance. L'attaquant français semble donc plus proche que jamais de rester à Paris.

Cette fois-ci, le dénouement semble enfin imminent. En effet, Kylian Mbappé devrait annoncer son choix concernant son avenir dans les prochaines heures comme il le laissait entendre ces derniers jours : « J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France . » Et la grande annonce, attendue depuis de très longs mois, devrait tomber ce week-end, soit samedi soit dimanche selon les sources. Kylian Mbappé va donc enfin révéler s'il choisit de prolonger au PSG ou de s'engager au Real Madrid.

Mbappé sur le point de prolonger

Mais alors que la tendance était clairement à un départ, la situation s'inverse. A tel point que Gianluca Di Marzio affirme que Kylian Mbappé est désormais beaucoup plus proche d'une prolongation au PSG que d'un départ vers le Real Madrid. Le journaliste italien parle même d'un énorme retournement de situation puisque l'attaquant français avait donné son accord avec le club merengue sans rien signer pour autant. Le10sport.com vous relevait d'ailleurs en exclusivité l'existence de cet accord verbal entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Mais Gianluca Di Marzio explique que la dernière proposition du PSG a tout relancé et pourrait bien convaincre l'attaquant d'étendre son bail à Paris. Plusieurs personnes de son entourage seraient même intervenues pour le convaincre de rester à Paris. Ces mêmes proches qui avaient été cruciaux lors de son transfert de l'AS Monaco vers le PSG en 2017.