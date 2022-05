Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé rend fou le Real Madrid !

Publié le 20 mai 2022 à 9h45 par Arthur Montagne

Le 30 juin, le contrat de Kylian Mbappé s'achèvera, et sa future destination est toujours un mystère. Néanmoins, un vent de panique frappe le Real Madrid, qui commencerait à craindre de voir prolonger l'attaquant du PSG.

Le suspens va prendre fin. Dans les prochaines heures, Kylian Mbappé va faire son annonce concernant son avenir qui se joue entre le PSG et le Real Madrid. « J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France », assurait-il dimanche. Par conséquent, avant le 28 mai, date du rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé lèvera le voile sur son avenir. Et cela pourrait bien se décanter ce week-end puisque L'EQUIPE révélait ces dernières heures que la grande annonce de l'attaquant du PSG est prévue pour dimanche. Et du côté du Real Madrid, le pessimisme grandit.

Mbappé ne répond plus au Real Madrid

En effet, selon les informations de Josep Pedrerol, le Real Madrid, qui a longtemps pris pour acquise la signature de Kylian Mbappé, commence à craindre un retournement de situation. « Je juge difficile que Mbappé signe au Real. Au club, ils sont très pessimistes », lâche le journaliste espagnol au micro du Chiringuito , après avoir annoncé depuis plusieurs mois sa sérénité concernant la signature de Kylian Mbappé en Espagne. « Cela fait une semaine que Mbappé ne réagit plus aux appels du Real Madrid », ajoute Pedrerol, résigné dans ce feuilleton. Par conséquent, même de l'autre côté des Pyrénées, la prolongation de Kylian Mbappé au PSG prend de l'ampleur.