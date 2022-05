Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme rebondissement prend forme pour Mbappé !

Publié le 20 mai 2022 à 8h15 par Arthur Montagne mis à jour le 20 mai 2022 à 8h20

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va prochainement annoncer sa décision concernant son avenir. Et alors que la tendance a longtemps été à un départ vers le Real Madrid, l'attaquant français pourrait finalement prolonger au PSG.

Le dénouement est imminent. Dimanche, Kylian Mbappé a révélé qu'il dévoilerait très prochainement son choix pour son avenir. « J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France », assurait l'attaquant du PSG, qui fera donc part de sa décision avant le 28 mai date du prochain rassemblement de l'équipe de France. Et cela pourrait bien être beaucoup plus tôt puisque L'EQUIPE révélait ces dernières heures que Kylian Mbappé prendrait la parole dimanche. Reste désormais à savoir quelle décision prendra l'international français. Mais une tendance émerge clairement.

Mbappé finalement proche d'une prolongation ?

Comme révélé par le10sport.com, le PSG a fait son retard sur le Real Madrid dans les négociations depuis plusieurs semaines, mais jusque-là la tendance restait toutefois à un départ. Cependant, selon les informations de Saber Desfarges, le vent commence sérieusement à tourner dans ce dossier puisque le PSG a repris la situation en main et affiche une grande confiance en interne. Abdellah Boulma confirme également la situation, assurant que Kylian Mbappé semble plus proche d'une prolongation que d'un départ vers le Real Madrid. De son côté, Romain Molina a posté un tweet encore plus radicale : « L'argent parle (et gagne) ». Un tweet accompagné d'un drapeau du Qatar...

Money talks (and wins) 🇶🇦 — Romain Molina (@Romain_Molina) May 19, 2022