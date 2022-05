Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur l'annonce de Kylian Mbappé !

Foot - Mercato - PSG

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va bientôt révéler s'il reste à Paris ou s'il migre vers le Real Madrid cet été. Et à en croire la presse italienne, le clan du joueur ne connaitrait pas la date précise de son annonce.

Comme il l'a annoncé lui-même, Kylian Mbappé va dévoiler sa décision avant de retrouver l'équipe de France : « J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France » . Ainsi, le numéro 7 du PSG compte sceller définitivement son avenir avant le 28 mai, date du prochain rassemblement des Bleus . Mais à en croire les dernières indiscrétions de L'Equipe , Kylian Mbappé pourrait mettre fin au suspens bien plus tôt, puisqu'il penserait à faire une déclaration ce dimanche.

Ce vendredi, Fabrizio Romano a lâché davantage de précisions sur la décision de Kylian Mbappé sur son compte Twitter . Et à en croire le journaliste italien, « aucun membre du camp de Kylian n'est actuellement en mesure de garantir que sa décision sera annoncée dimanche ou... peut-être plus tôt » . Le PSG et le Real Madrid sont prévenus.

Kylian Mbappé will have new direct, internal discussion with his camp and family today. Still no ‘green light’ to Real Madrid or Paris Saint-Germain. ⏳🇫🇷 #MbappéNone of Kylian’s camp is now able to guarantee that the decision will be announced on Sunday or… maybe earlier.